«Родина» взяла Бакаева в аренду с правом выкупа у «Рубина»

Полузащитник Солтмурад Бакаев перешёл в «Родину» на правах аренды из «Рубина» до конца сезона-2023/2024, сообщает официальный сайт московского клуба. Соглашение предусматривает право выкупа игрока.

Бакаев в общей сложности провёл 70 матчей в Российской Премьер-Лиге за «Рубин» и «Спартак». В текущем сезоне он сыграл за казанцев один раз в чемпионате и дважды в Кубке России. Также у него есть опыт выступления в еврокубках – хавбек принимал участие в квалификациях Лиги Европы и Лиги Конференций.

В активе Бакаева также 70 матчей в Первой лиге и шесть игр в Юношеской лиге УЕФА, где он забил один мяч и отдал четыре результативные передачи. Солтмурад вызывался в юношескую сборную России U-18.

«Родина» после девяти туров занимает в Первой лиге девятое место с 13 очками.