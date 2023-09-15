Акинфеев объяснил, почему смотрел только первые 15-20 минут матча сборной России с Катаром

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что практически не смотрел товарищеский матч сборной России с Катаром (1:1).
«Когда уже не играешь за национальную команду, то взгляд не самый пристальный. Одно дело, когда находишься там, варишься в этой каше где-то рядышком, другое — если уже 5-6 лет ты далеко от сборной. Я уже не один живу: у меня трое детей. Честно признаюсь — смотрел первые 15-20 минут. Потом мы пошли гулять на площадку. Думаю, абсолютно нормально на данном этапе для меня выбрать прогулку с 2,5-летним ребёнком вместо просмотра матча Катар — Россия. Что касается результатов, то не мне судить, не мне лезть в головы людей, которые сейчас там работают. Конечно, всем хорошо, если сборная побеждает. Но бывают и неприятные моменты», — приводит слова Акинфеева Российская газета.
Акинфеев завершил карьеру в сборной России в октябре 2018 года.
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