Сборную России осуждал даже картонный Дзюба. Что с матча с Катаром не показали по ТВ

О матче сборной России со сборной Катара можно было узнать только из социальных сетей – в самой Дохе не было ничего, что говорило бы о предстоящей игре. Даже у стадиона «Эль-Джануб», где проходил сам матч, не было ни единого упоминания о встрече с российской сборной. Об этом как будто бы не знали и сами охранники, которые долго не пускали нас на тренировку нашей команды за день до игры, потерянно пытаясь позвонить то одному, то другому, чтобы получить разрешение на открытие двери.

За час до матча у стадиона было одиноко и пустынно, но потом резко начал подходить народ. Российские болельщики с флагами, раскрашенными щеками в цветах триколора, кокошниках и прочими атрибутами маленькими группами двигались ко входам. Были даже самодельные бизнесмены, которые решили заработать пару риалов на флагах – дело, которое процветало во время чемпионата мира, в этот раз не увенчалось успехом. То ли из-за того, что флаги держали неправильно, то ли потому, что народ приехал со своей атрибутикой.

Флаги России Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

«Ожидание от сборной одно – конечно, победа, другого быть и не может, – сказал Ибрагим. – В последнем товарищеском матче проиграли, к сожалению. Сейчас ждём победу». «Будет большая поддержка, – добавила его жена Юля. – Придёт много народу. Только наша компания – 11 семей».

Болельщики сборной России Ибрагим и Юля Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

По их словам, анонсов в соцсетях русскоязычных комьюнити о предстоящем матче было много, а сами билеты бесплатно раздавали в посольстве. Купить самим тоже было можно – за 10 риалов (это примерно 275 рублей). Всего на игре ожидалось около 900 российских болельщиков – и все местные: в Катаре живёт порядка трёх тысяч россиян (сейчас, может, уже и больше), с учётом русскоязычных – из Казахстана, Кыргызстана, Беларуси и Украины – это число ещё больше.

Катарскую сборную без поддержки тоже не оставили – кому-то раздали билеты бесплатно, кто-то спешно покупал их в кассе за полчаса до матча.

Очередь в кассу Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

За Катар пришли поболеть в основном трудовые мигранты: пакистанцы, переодевшиеся из формы сборной Аргентины в футболки «Интер Майами», алжирцы, марокканцы. «В Катаре больше делать нечего, – сказал один марокканец, который ждал, пока его позовут ко входу. – Почему бы и не сходить на футбол? Мне дали билет, я решил провести свой вечер так. Тем более что у меня выходной. Про сборную России я ничего не знаю. Ну, вот узнаю».

Катарский сектор заходил преимущественно маленькими группами и по каким-то спискам. Их сначала выстраивали в очередь, пересчитывали, отмечали в бумажке и только потом запускали. И так много раз.

Очередь при входе на стадион Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Уже на стадионе стало понятно, что Катар по заветам чемпионата мира организовал сектор поддержки, который запевал по указке заводящего в футболке с надписью Qatar, хлопал по сценарию и по нему же сменял репертуар. Слышно их было весь матч, а вот наш сектор, несмотря на всю его многочисленность, включался лишь изредка. Болельщики, как и футболисты, были активны первые минут 20, а дальше затихли, полностью отдав инициативу противоположной трибуне. Картонная фигура Артёма Дзюбы, которого девушка принесла с собой (сказала, что живёт с ним уже четыре года, и вот настал момент выхода в свет), осуждающе смотрела на поле со своего места.

Картонный Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Происходящее на поле народ явно не впечатляло: сборная России, от которой все пришедшие на матч ждали уверенной победы, выдала игру, оставляющую двоякие впечатления. С одной стороны, это товарищеский матч. Он нужен нам лишь для того, чтобы продолжать собираться, играть, показывать, что, несмотря на все запреты и баны, мы есть. С точки зрения результата он не значит ничего, с точки зрения какого-то вклада в будущее – значит многое. Сам Валерий Карпин говорит, что все матчи, которые играет сборная последние полтора года, это важно именно для будущего развития команды. Но, с другой стороны, за это время мы как-то незаметно перестроились на то, что для нас эти товарищеские встречи – некая лакмусовая бумажка состояния российского футбола прямо сейчас, как когда-то отборочные игры. Отсюда и спрос за ничьи с Таджикистаном, Узбекистаном, Ираном и Катаром.

И этот спрос прозвучал с трибун в Дохе – молодой человек с триколором на щеках активно требовал ответа у Руслана Литвинова, который подошёл пообщаться с журналистами на бровку. «Когда играть нормально будете, а? – надрывал он голос. – Когда?!».

Так и не дождавшись ответа, он ушёл, махнув рукой в сторону поля.