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«КАМАЗ» объявил о приходе трёх футболистов

«КАМАЗ» объявил о приходе трёх футболистов
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Состав «КАМАЗа» пополнили атакующий полузащитник Руслан Куль, опорный полузащитник Михаил Казимир и вратарь Роман Гращенков, сообщил клуб на своей странице в VK.

23-летний Куль пришёл в команду из Набережных Челнов из московской «Родины» на правах аренды до конца сезона. Он выступал за столичный клуб с лета прошлого года и за этой время провёл 30 матчей и забил два гола.

22-летний Казимир вернулся в «КАМАЗ», за который уже выступал с 2020-го по июль 2022 года. Большую часть прошлого сезона хавбек провёл в аренде в брянском «Динамо», за которое сыграл 33 матча во Второй лиге и Кубке России.

17-летний Роман Гращенков является воспитанником клуба. Вратарь ещё не выступал на профессиональном уровне.

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