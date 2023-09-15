Полузащитник Солтмурад Бакаев обратился к болельщикам «Рубина» после ухода из казанского клуба.
«Настало время на какой-то период нам разойтись. Тяжелое решение, которое далось мне не легко, но я уверен в том, что оно правильное.
Я хочу чтобы вы знали одно — сколько бы я не играл, какой бы результат я не показывал, каждую минуту что я проводил в футболке «Рубина» на футбольном поле, я отдавал всего себя, бился за эмблему и за тех кому не безразличен клуб», — написал Бакаев в одной из социальных сетей.
Напомним, Солтмурад Бакаев перешёл в «Родину» на правах аренды из «Рубина» до конца сезона-2023/2024. Футболист в общей сложности провёл 70 матчей в Российской Премьер-Лиге за «Рубин» и «Спартак». В текущем сезоне он сыграл за казанцев один раз в чемпионате и дважды в Кубке России.
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