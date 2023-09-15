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Игрок «Балтики» Энрикес: перед этой политической ситуацией РПЛ считалась шестой лигой мира

Игрок «Балтики» Энрикес: перед этой политической ситуацией РПЛ считалась шестой лигой мира
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Чилийский нападающий «Балтики» Анхело Энрикес оценил уровень Российской Премьер-Лиги.

«Перед всей этой политической ситуацией РПЛ считалась шестой лигой мира. К сожалению, в последнее время некоторые игроки покинули чемпионат, и их можно понять. Но уровень чемпионата всё равно остался высоким. РПЛ и сегодня — одна из лучших лиг», — сказал Энрикес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.

После 7 туров «Балтика» занимает 16 место с тремя очками. На 15 строчке расположился воронежский «Факел» (четыре очка). В следующем туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Игнашевича на своём поле примет «Ростов». Встреча состоится 16 сентября. В прошлом сезоне калининградская «Балтика» выступала в Мелбет-Первой лиге.

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