Форвард «Балтики»: фанаты в Калининграде гонят нас вперёд, поддержка — супер!

Чилийский нападающий «Балтики» Анхело Энрикес поделился первыми впечатлениями от Российской Премьер-Лиги.
«Уже убедился, что это конкурентоспособный чемпионат. Здесь много хороших клубов и футболистов. Плюс отличные стадионы. Я наслаждаюсь своим пребыванием здесь. У нас не очень получается в чемпионате, но зато мы хорошо выступаем в Кубке России. В команде отличная атмосфера. Фанаты гонят нас вперёд, поддержка на домашнем стадионе супер!» — сказал Энрикес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.
После семи туров «Балтика» занимает 16-е место с тремя очками. На 15-й строчке расположился воронежский «Факел» (четыре очка). В следующем туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Игнашевича на своём поле примет «Ростов». Встреча состоится 16 сентября.
- 15 сентября 2023
-
11:30
-
11:27
-
11:18
-
11:09
-
11:00
-
10:57
-
10:54
-
10:42
-
10:40
-
10:35
-
10:25
-
10:15
-
10:15
-
10:11
-
10:00
-
09:54
-
09:50
-
09:50
-
09:35
-
09:32
-
09:21
-
09:15
-
09:13
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:30
-
08:14
-
08:10
-
08:00
-
07:55
-
07:49
-
07:10
-
06:57
-
06:35