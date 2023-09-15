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Форвард «Балтики»: фанаты в Калининграде гонят нас вперёд, поддержка — супер!

Форвард «Балтики»: фанаты в Калининграде гонят нас вперёд, поддержка — супер!
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Чилийский нападающий «Балтики» Анхело Энрикес поделился первыми впечатлениями от Российской Премьер-Лиги.

«Уже убедился, что это конкурентоспособный чемпионат. Здесь много хороших клубов и футболистов. Плюс отличные стадионы. Я наслаждаюсь своим пребыванием здесь. У нас не очень получается в чемпионате, но зато мы хорошо выступаем в Кубке России. В команде отличная атмосфера. Фанаты гонят нас вперёд, поддержка на домашнем стадионе супер!» — сказал Энрикес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.

После семи туров «Балтика» занимает 16-е место с тремя очками. На 15-й строчке расположился воронежский «Факел» (четыре очка). В следующем туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Игнашевича на своём поле примет «Ростов». Встреча состоится 16 сентября.

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