Эдегор договорился о новом контракте с «Арсеналом»

Норвежский полузащитник Мартин Эдегор и лондонский «Арсенал» договорились о продлении контракта, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, Эдегор подпишет соглашение до лета 2027 года с опцией продления ещё на сезон.

Нынешний капитан команды перешёл в «Арсенал» из мадридского «Реала» в августе 2021 года. Сумма трансфера составила € 35 млн. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Эдегора в € 90 млн.

В прошлом сезоне 24-летний норвежец принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал восемь голевых передач. В нынешнем Эдегор сыграл четыре игры и забил два мяча.