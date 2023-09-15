Эдегор договорился о новом контракте с «Арсеналом»
Поделиться
Норвежский полузащитник Мартин Эдегор и лондонский «Арсенал» договорились о продлении контракта, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, Эдегор подпишет соглашение до лета 2027 года с опцией продления ещё на сезон.
Нынешний капитан команды перешёл в «Арсенал» из мадридского «Реала» в августе 2021 года. Сумма трансфера составила € 35 млн. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Эдегора в € 90 млн.
В прошлом сезоне 24-летний норвежец принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал восемь голевых передач. В нынешнем Эдегор сыграл четыре игры и забил два мяча.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 сентября 2023
-
10:00
-
09:54
-
09:50
-
09:50
-
09:35
-
09:32
-
09:21
-
09:15
-
09:13
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:30
-
08:14
-
08:10
-
08:00
-
07:55
-
07:49
-
07:10
-
06:57
-
06:35
-
06:28
-
06:01
-
05:50
-
05:48
-
05:22
-
05:11
-
04:55
-
04:27
-
04:13
-
04:13
-
03:55
-
03:44
-
03:21
-
02:59
Партнерский контент