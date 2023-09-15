Новичок «Балтики» Энрикес рассказал, почему не закрепился в составе «Манчестер Юнайтед»
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Чилийский нападающий «Балтики» Анхело Энрикес рассказал, почему ему не удалось закрепиться в составе английского «Манчестер Юнайтед».
«К сожалению, это был недолгий период. Хотелось бы, чтобы он продлился дольше. Я был молод, а в первой команде было не так много места. Хотел играть, поэтому ушёл в аренду. Когда в команде столько больших игроков, очень сложно пробиться», — сказал Энрикес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.
К «Балтике» Анхело Энрикес присоединился в летнее трансферное окно. Прежде чилийский нападающий играл за такие команды, как «Медзь», «Форталеза», «Универсидад де Чили», «Реал Сарагоса», «Динамо» Загреб и «Уиган Атлетик». В «Манчестер Юнайтед» Энрикес числился с 2012 по 2015 год.
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