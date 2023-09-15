Нападающий «Балтики»: я вышел на замену, и мы победили команду Месси!

Чилийский нападающий «Балтики» Анхело Энрикес вспомнил свою самую незабываемую победу.

«Лучший игрок, с которым пересекались на поле? Месси! В финале Кубка Америки 2015 года я вышел в дополнительное время. Полный стадион, невероятная атмосфера, играли против одной из лучших сборных мира — отличный опыт. Приятно, что удалось ещё и победить.

У них собралась отличная команда. Но у нас была не хуже. Обыграть Аргентину — большое достижение», — сказал Энрикес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.

К «Балтике» Анхело Энрикес присоединился в летнее трансферное окно. Прежде чилийский нападающий играл за такие команды, как «Медзь», «Форталеза», «Универсидад де Чили», «Реал Сарагоса», «Динамо» Загреб и «Уиган Атлетик».