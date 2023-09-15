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Новичок «Балтики» Энрикес назвал самого классного защитника, против которого играл

Новичок «Балтики» Энрикес назвал самого классного защитника, против которого играл
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Чилийский нападающий «Балтики» Анхело Энрикес выделил самых сильных соперников в своей жизни.

«Бавария» Гвардиолы. С ними было невероятно сложно. Левандовски, Мюллер, Нойер — сплошные звёзды! Да и в командном отношении «Бавария» тех лет была очень сильна. А у «Арсенала» были Озил, Алексис Санчес. Удалось также поиграть против «Ювентуса», «Севильи», «Олимпиакоса». Самый крутой защитник? Однажды в Лиге Европы я пересёкся с ван Дейком. С ним было невероятно тяжело. Сейчас он доказывает свой класс», — сказал Энрикес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.

К «Балтике» Анхело Энрикес присоединился в летнее трансферное окно. Прежде чилийский нападающий играл за такие команды, как «Медзь», «Форталеза», «Универсидад де Чили», «Реал Сарагоса», «Динамо» Загреб и «Уиган Атлетик».

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