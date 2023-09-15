Нападающий «Балтики» Энрикес: в Чили следят за чемпионатом России

Чилийский нападающий «Балтики» и бывший форвард «Динамо» Загреб Анхело Энрикес выразил надежду на возвращение в сборную Чили.
— Браво, Видаль, Алексис — все отличные ребята, сложно выбрать одного. В сборной собраны разные личности. Одно удовольствие смотреть за тем, как они играют. Эти ребята всегда хотят быть лучшими, никогда не сдаются и подают прекрасный пример молодым. Они показывают, что парни из Чили способны играть на высшем уровне. За РПЛ в Чили тоже следят. В эту паузу Виктора Мендеса вызывали в сборную. Если я буду забивать голы, возможно, и меня тоже пригласят. Им нужен забивной нападающий», — сказал Энрикес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.
К «Балтике» Анхело Энрикес присоединился в летнее трансферное окно. Прежде чилийский нападающий играл за такие команды, как «Медзь», «Форталеза», «Универсидад де Чили», «Реал Сарагоса», «Динамо» Загреб и «Уиган Атлетик».
- 15 сентября 2023
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