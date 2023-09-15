«Хетафе» за неделю продал больше футболок Гринвуда, чем любого игрока в своей истории

Испанский «Хетафе» реализовал рекордное для клуба количество футболок форварда Мэйсона Гринвуда, которого подозревали в попытке изнасилования и нападения. Об этом сообщает Daily Mail.
21-летний англичанин пользуется большой популярностью среди болельщиков мадридского клуба. На его презентацию, где вопросы об отстранении Гринвуда от футбола были запрещены, пришли 4 тыс. человек. Аккаунт в «Твиттере», созданный клубом на английском языке в июле, привлёк 46,5 тыс. подписчиков. За неделю они продали больше футболок с именем бывшего игрока «Манчестер Юнайтед», чем любого другого игрока в истории клуба.
Воспитанник «Манчестер Юнайтед» будет выступать за «Хетафе» на правах аренды до конца сезона-2023/2024.
Напомним, Гринвуд не выступал в составе «Манчестер Юнайтед» более 18 месяцев после ареста по подозрению в попытке изнасилования и нападения. Его контракт с английским клубом рассчитан до июня 2025 года.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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