Семак рассказал о состоянии игроков «Зенита» после паузы на матчи сборных

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии игроков после паузы на матчи национальных команд.

«Матчи сборных — всегда определённая сложность для тренерского штаба. Кто-то из футболистов играет больше, кто-то — меньше, а кто-то вообще не играет. Плюс перелёты. Состояние игроков, конечно, добавляет нам работы — некоторые из них возвращаются в команду за день-два до матча. С этим всегда приходится работать, ничего не поделаешь. Помимо Андрея Мостового, есть небольшие проблемы и у других игроков. Точно выбыл Андрей Мостовой, надеюсь, не надолго. Остальные готовятся, включая Родригао, который уже занимается в общей группе.

Как отношусь к тому, что Михаил Кержаков не сыграл ни одного матча в сборной? Ответ на второй вопрос нужно у Миши спросить. А мы обязаны отпускать всех игроков, которым приходит приглашение в национальную сборную. Михаил вернулся в расположение команды, тренируется и готовится к матчу так же, как и все остальные игроки. Все остальные вернулись, кто-то тренируется, кто-то — восстанавливается, все на месте», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.