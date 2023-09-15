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Дмитрий Черышев: мы стремились играть в зарубежных клубах. Это нормальное явление

Дмитрий Черышев: мы стремились играть в зарубежных клубах. Это нормальное явление
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Главный тренер андоррской «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев прокомментировал высказывания Валерия Карпина об отъезде российских игроков в европейские чемпионаты.

«Мы всю жизнь стремились играть в зарубежных клубах, стремились попасть в интересные команды в Испании, Германии. Это было, есть и будет всегда. Любой футболист, который играет даже в голландском чемпионате, всё равно стремится уехать в Испанию, Францию, Германию, Англию. Каждый футболист должен расти, прогрессировать. Это нормальные футбольные слова, тут ничего такого патриотического. Повышается количество игроков высокого уровня, которые будут доступны для выбора в национальную команду. Сейчас Головин, Миранчук, Денис Черышев играют в европейских чемпионатах, на их места придут другие футболисты, которые будут выступать в «Спартаке», «Зените», и конкуренция для сборной будет расти. Карпин же не сказал — собирайте вещи, уезжайте, нечего здесь делать. Он же сказал совсем по-другому. Он имел в виду, что, если у футболиста есть хорошее предложение, нужно его рассматривать. Это нормальное явление», — приводит слова Черышева «РБ Спорт».

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