Агент Шпинёв: Сарвели — не конкурент для Сулейманова в «Локомотиве»

Футбольный агент Вадим Шпинёв рассказал о конкуренции в «Локомотиве» для своего клиента, нападающего Тимура Сулейманова, перешедшего из «Пари НН».
«Конкуренция зарождает класс. Есть что подчерпнуть у мастеровитого футболиста Артёма Дзюбы. Если возьмём Сарвели, то он в принципе не конкурент. Его брали под уход Изидора, Владислав дублировал его. Тимур — типичный центральный нападающий и прекрасно отдаёт себе отчёт, что в команде есть такой более зрелый игрок, как Дзюба, в этом нет проблем. Надеюсь, будет игровое время — в начале меньше, а потом уже побольше.
Я хотел ,s пожелать всем игрокам «Локо» спортивных успехов и зрелищной игры, а Тимуру желаю верить в свои силы и идти вперёд. Есть ряд специалистов, которые утверждают, что у него нет тех или иных качеств. Я всегда говорил, что если бы у Сулейманова были все эти качества, то он стоил бы минимум € 100 млн, был бы как условный Карим Бензема. У него всё впереди, он трудолюбивый и упорный человек, не опускает руки и идёт вперёд. Трудолюбие всегда вознаграждается», — приводит слова Шпинёва Metaratings.
- 15 сентября 2023
-
16:06
-
16:02
-
16:00
-
15:59
-
15:50
-
15:43
-
15:40
-
15:38
-
15:22
-
15:20
-
15:16
-
15:03
-
15:01
-
14:57
-
14:48
-
14:47
-
14:45
-
14:37
-
14:31
-
14:29
-
14:18
-
14:15
-
14:14
-
14:05
-
14:00
-
13:50
-
13:48
-
13:47
-
13:40
-
13:40
-
13:36
-
13:18
-
13:17
-
13:17
-
13:08