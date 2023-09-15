Агент Шпинёв: Сарвели — не конкурент для Сулейманова в «Локомотиве»

Футбольный агент Вадим Шпинёв рассказал о конкуренции в «Локомотиве» для своего клиента, нападающего Тимура Сулейманова, перешедшего из «Пари НН».

«Конкуренция зарождает класс. Есть что подчерпнуть у мастеровитого футболиста Артёма Дзюбы. Если возьмём Сарвели, то он в принципе не конкурент. Его брали под уход Изидора, Владислав дублировал его. Тимур — типичный центральный нападающий и прекрасно отдаёт себе отчёт, что в команде есть такой более зрелый игрок, как Дзюба, в этом нет проблем. Надеюсь, будет игровое время — в начале меньше, а потом уже побольше.

Я хотел ,s пожелать всем игрокам «Локо» спортивных успехов и зрелищной игры, а Тимуру желаю верить в свои силы и идти вперёд. Есть ряд специалистов, которые утверждают, что у него нет тех или иных качеств. Я всегда говорил, что если бы у Сулейманова были все эти качества, то он стоил бы минимум € 100 млн, был бы как условный Карим Бензема. У него всё впереди, он трудолюбивый и упорный человек, не опускает руки и идёт вперёд. Трудолюбие всегда вознаграждается», — приводит слова Шпинёва Metaratings.