«Соболев — не обычный столб». Абаскаль высказался об экспериментах с позициями игроков

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался по поводу экспериментальных позиций футболистов московского клуба. В частности он порассуждал на тему новых амплуа Виктора Мозеса и Александра Соболева.

«Как я дошёл до решения использовать Мозеса на позиции десятки? Это мои личные ощущения. Я же изучаю игроков, вижу их на тренировках, прикидываю, как могут пригодиться их качества. Мозес шикарно работает с мячом, умеет начинать атаки в финальной трети, способен на последний пас, хорошо завершает. Я тогда посчитал, что эти качества будут нам полезны на позиции десятки.

Жаль, Виктору мешают травмы, но надеюсь, что они закончатся и что Мозес принесёт нам немало пользы.

Узнаю ли я желание игрока, ставя его на новую позицию? Мы разговариваем, обсуждаем задачи, выслушиваем его взгляд. Футболисты – не роботы, у них есть чувства. Конечно, иногда им приходится играть на несвойственных позициях, но, если нет экстренной ситуации, мы всегда подробно обговариваем такие вещи.

Откуда идея попробовать Соболева правым вингером? Соболев не обычный столб, он гораздо мобильнее. Мне очень нравятся такие игроки. У Саши отличное понимание игры, он умеет вытягивать на себя защитников. Плюс его габариты, умение бороться за мячи – он придал нам вариативности, когда занимал эту позицию», — приводит слова Абаскаля Sports.ru.