Смородская: у «Локомотива» провальная трансферная кампания — переходы недостойны команды
Поделиться
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась по поводу трансферной кампании железнодорожников.
«Трансферная кампания «Локомотива» этим летом — никакая, провальная. Других слов не подобрать. Переходы, которые были в это окно, недостойны «Локомотива», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
В прошедшее трансферное окно состав «Локомотива» пополнили нападающие Тимур Сулейманов и Владислав Сарвели и защитник Илья Самошников. Также из аренды вернулись Александр Сильянов и Евгений Морозов.
После семи сыгранных туров в Российской Премьер-Лиге московский «Локомотив» набрал 12 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 сентября 2023
-
16:06
-
16:02
-
16:00
-
15:59
-
15:50
-
15:43
-
15:40
-
15:38
-
15:22
-
15:20
-
15:16
-
15:03
-
15:01
-
14:57
-
14:48
-
14:47
-
14:45
-
14:37
-
14:31
-
14:29
-
14:18
-
14:15
-
14:14
-
14:05
-
14:00
-
13:50
-
13:48
-
13:47
-
13:40
-
13:40
-
13:36
-
13:18
-
13:17
-
13:17
-
13:08
Партнерский контент