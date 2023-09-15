Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Райо Вальекано — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смородская: у «Локомотива» провальная трансферная кампания — переходы недостойны команды

Смородская: у «Локомотива» провальная трансферная кампания — переходы недостойны команды
Комментарии

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась по поводу трансферной кампании железнодорожников.

«Трансферная кампания «Локомотива» этим летом — никакая, провальная. Других слов не подобрать. Переходы, которые были в это окно, недостойны «Локомотива», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В прошедшее трансферное окно состав «Локомотива» пополнили нападающие Тимур Сулейманов и Владислав Сарвели и защитник Илья Самошников. Также из аренды вернулись Александр Сильянов и Евгений Морозов.

После семи сыгранных туров в Российской Премьер-Лиге московский «Локомотив» набрал 12 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Материалы по теме
Агент Шпинёв: Сарвели — не конкурент для Сулейманова в «Локомотиве»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android