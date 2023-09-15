Смородская: у «Локомотива» провальная трансферная кампания — переходы недостойны команды

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась по поводу трансферной кампании железнодорожников.

«Трансферная кампания «Локомотива» этим летом — никакая, провальная. Других слов не подобрать. Переходы, которые были в это окно, недостойны «Локомотива», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В прошедшее трансферное окно состав «Локомотива» пополнили нападающие Тимур Сулейманов и Владислав Сарвели и защитник Илья Самошников. Также из аренды вернулись Александр Сильянов и Евгений Морозов.

После семи сыгранных туров в Российской Премьер-Лиге московский «Локомотив» набрал 12 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.