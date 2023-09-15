Абаскаль объяснил, почему «Спартак» провалил концовку прошлого сезона

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему красно-белые провалили концовку прошлого сезона. Испанский специалист выделил две причины спада команды после зимнего перерыва — завышенные ожидания, а также травмы и психологический аспект.
«Почему «Спартак» провёл весну-2023 хуже, чем первую часть прошлого сезона? Есть два фактора. Первый – высокие ожидания после удачной стартовой половины. Второй – травмы и домашний матч с «Уралом» (2:2), когда не засчитали чистый гол. Дальше мы показывали неплохую игру, но она не вознаграждалась очками. Это психологически нас подкосило, поставило какой-то блок», — приводит слова Абаскаля Sports.ru.
Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» финишировал на третьем месте в РПЛ. При этом в первой половине сезона красно-белые вели полноценную борьбу за чемпионство, а после зимнего перерыва стали бороться за сохранение места в топ-3.
- 15 сентября 2023
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