Абаскаль объяснил, почему «Спартак» провалил концовку прошлого сезона

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему красно-белые провалили концовку прошлого сезона. Испанский специалист выделил две причины спада команды после зимнего перерыва — завышенные ожидания, а также травмы и психологический аспект.

«Почему «Спартак» провёл весну-2023 хуже, чем первую часть прошлого сезона? Есть два фактора. Первый – высокие ожидания после удачной стартовой половины. Второй – травмы и домашний матч с «Уралом» (2:2), когда не засчитали чистый гол. Дальше мы показывали неплохую игру, но она не вознаграждалась очками. Это психологически нас подкосило, поставило какой-то блок», — приводит слова Абаскаля Sports.ru.

Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» финишировал на третьем месте в РПЛ. При этом в первой половине сезона красно-белые вели полноценную борьбу за чемпионство, а после зимнего перерыва стали бороться за сохранение места в топ-3.