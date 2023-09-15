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Абаскаль объяснил, почему «Спартак» расстался с Николсоном и Бальде

Абаскаль объяснил, почему «Спартак» расстался с Николсоном и Бальде
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему московский клуб расстался с нападающими Шамаром Николсоном, который ушёл в аренду во французский «Клермон», и Кейта Бальде, который отправился в испанский «Эспаньол» также на правах аренды.

«Согласно нашему спортивному проекту, мы дали возможность этим игрокам поменять клуб, так как тут они не имели большого количества игровых минут», — приводит слова Гильермо Абаскаля «Спорт-экспресс».

Ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» не сумел найти нового форварда на замену ушедшим игрокам. Поиски нового нападающего после ухода Шамара Николсона и Кейта Бальде действительно велись, однако подходящих кандидатур не нашлось. «Спартак» хотел взять нападающего, который гарантированно усилил бы позицию в центре атаки. В конечном итоге красно-белые решили, что лучше не подписывать никого, нежели купить посредственного легионера.

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