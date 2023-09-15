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Игроки «Факела» провели встречу с болельщиками перед игрой с «Уралом»

Игроки воронежского «Факела» провели встречу с представителями фанатского сообщества, пообщавшись с болельщиками после тренировки.

«Сегодня после окончания тренировки состоялась встреча команды с представителями фанатского сообщества. Активные болельщики произнесли напутственные слова перед отправкой «Факела» на выезд, напомнив футболистам, что в Воронеже могут простить всё, кроме равнодушия», – сообщила пресс-служба «факелонов».

Напомним, «Факел» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сыграет на выезде с «Уралом». Матч запланирован на воскресенье, 17 сентября. Начало – в 14:00 мск. Эта игра станет первой для Сергея Ташуева в качестве главного тренера «факелонов».

По итогам семи сыгранных туров «Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Воронежский клуб набрал четыре очка. 5 сентября с поста главного тренера был уволен Вадим Евсеев, которого сменил Ташуев.