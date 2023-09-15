Руководство «Баварии» разочаровало Тухеля решением отказаться от аренды Чалобы из «Челси»
Поделиться
Решение руководства «Баварии» отказаться от аренды защитника «Челси» Трево Чалобы расстроило главного тренера мюнхенского клуба Томаса Тухеля. Об этом пишет Bayern & Germany в своём «твиттере».
По информации источника, в «Челси» были готовы отпустить 24-летнего футболиста в «Баварию» в период предстоящего зимнего трансферного окна. Английский клуб даже предоставил мюнхенцам проект контракта игрока и был готов отдать Чалобу в аренду за € 2,5 млн без права дальнейшего выкупа. Однако боссы «Баварии» приняли решение отказаться от этой сделки, что вызвало сильное недовольство у Тухеля.
Напомним, в минувшем сезоне английской Премьер-лиги Чалоба принял участие в 25 матчах, в которых не отметился результативными действиями.
Комментарии
- 15 сентября 2023
-
20:33
-
20:33
-
20:29
-
20:12
-
20:11
-
20:06
-
19:56
-
19:47
-
19:35
-
19:25
-
19:16
-
19:12
-
18:57
-
18:49
-
18:37
-
18:27
-
18:22
-
18:14
-
18:11
-
18:06
-
17:55
-
17:52
-
17:47
-
17:40
-
17:31
-
17:30
-
17:20
-
17:19
-
17:16
-
16:52
-
16:48
-
16:48
-
16:45
-
16:43
-
16:34
Партнерский контент