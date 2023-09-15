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Руководство «Баварии» разочаровало Тухеля решением отказаться от аренды Чалобы из «Челси»

Руководство «Баварии» разочаровало Тухеля решением отказаться от аренды Чалобы из «Челси»
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Решение руководства «Баварии» отказаться от аренды защитника «Челси» Трево Чалобы расстроило главного тренера мюнхенского клуба Томаса Тухеля. Об этом пишет Bayern & Germany в своём «твиттере».

По информации источника, в «Челси» были готовы отпустить 24-летнего футболиста в «Баварию» в период предстоящего зимнего трансферного окна. Английский клуб даже предоставил мюнхенцам проект контракта игрока и был готов отдать Чалобу в аренду за € 2,5 млн без права дальнейшего выкупа. Однако боссы «Баварии» приняли решение отказаться от этой сделки, что вызвало сильное недовольство у Тухеля.

Напомним, в минувшем сезоне английской Премьер-лиги Чалоба принял участие в 25 матчах, в которых не отметился результативными действиями.

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