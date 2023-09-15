«Галатасарай» подтвердил подписание игрока из системы «Баварии»

Турецкий «Галатасарай» объявил о подписании 19-летнего футболиста мюнхенской «Баварии» Эйюпа Айдына. Об этом информирует Transfermarkt.

Сообщается, что турецкий клуб приобрёл полузащитника за € 250 тыс. Контракт игрока рассчитан на четыре года. Его заработная плата в сезоне-2023/2024 составит € 240 тыс.

Напомним, Айдын выступал за вторую команду мюнхенской «Баварии». За свою клубную карьеру 19-летний футболист провёл 63 матча, в которых забил четыре гола и отдал десять результативных передач. Футболист имеет как немецкие, так и турецкие корни, поэтому может выступать за одну из этих сборных, на текущий момент игрок не определился со спортивным гражданством.

После трёх туров «Галатасарай» набрал пять очков и на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице.