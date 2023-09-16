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Александр Саплинов и экс-игрок сборной Казахстана перешли в костромской «Спартак»

Александр Саплинов и экс-игрок сборной Казахстана перешли в костромской «Спартак»
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Костромской «Спартак» подписал контракт с 26-летним полузащитником Александром Саплиновым, сообщил клуб на своей странице в VK. Последней командой хавбека был «Рубин», за который он выступал на правах аренды из «Ростова». По истечении контракта этим летом игрок покинул клуб РПЛ.

Саплинов провёл 44 матча в Российской Премьер-Лиге за «Ростов», «Ротор» и «Уфу» и 18 игр в Первой лиге за «Балтику» и «Рубин». Также он выступал за «Энергомаш» и «Сокол».

Ещё одним пополнением костромского «Спартака» стал 31-летний защитник Дмитрий Мирошниченко. В 2009 году он играл за молодёжный состав «Кубани», а затем долгое время выступал за «Актобе» и костанайский «Тобол», дважды став чемпионом Казахстана. Прошлый сезон Мирошниченко провёл в новороссийском «Черноморце», а нынешний начинал в «Уфе». На его счету 11 матчей за сборную Казахстана с 2014 по 2020 годы и 15 игр в квалификационных раундах еврокубков.

Костромской «Спартак» выступает в золотой группе дивизиона A Второй лиги. Команда занимает последнее 10 место, набрав шесть очков в девяти матчах.

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