Симоне Индзаги: «Интер» надеется сыграть 57 матчей, как и в прошлом сезоне

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал о глобальных целях комады на сезон.

«Не беспокоит ли, что «Интер» всегда должен побеждать? Это не беспокоит меня. Это нормально, что у команды есть амбиции провести как можно больше матчей — мы надеемся сыграть 57 игр, как и в прошлом сезоне. Мы — «Интер», и мы здесь для того, чтобы побеждать, выигрывать трофеи и дарить удовольствие болельщикам.

У меня есть сомнения относительно команды, они есть всегда, а сегодня — ещё больше, потому что вчера я видел Лаутаро только полчаса, Санчеса и Куадрадо я увижу сегодня, поэтому я должен попытаться оценить и понять кого выпускать в стартовом составе в следующем матче.

Есть те, кто сыграл 180 минут за сборную, а есть те, кто сыграл 45 — у меня есть сомнения. Сегодня будет финальная тренировка, завтра мы «разбудим» мышцы, а потом я сделаю выбор в пользу «Интера», — приводит слова тренера Sky Sport Italia.