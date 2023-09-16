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Хавьер Тебас: клубы Ла Лиги этим летом потратили меньше всего, но мы лучшая лига мира

Хавьер Тебас: клубы Ла Лиги этим летом потратили меньше всего, но мы лучшая лига мира
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас оценил работу испанских клубов на трансферном рынке этим летом.

«Мы потратили меньше всего. И мы можем продолжать говорить, что мы лучшая лига мира. Если бы у нас был такой закон, как в Италии, где налоги на зарплаты иностранцев сокращены вдвое, нам было бы проще подписывать новых игроков.

Да, мы потратили меньше, чем Бундеслига. Один из факторов – наши клубы-локомотивы покупали не на том уровне, что в предыдущие годы, тогда как в Германии произошло нечто чрезвычайное с трансфером Кейна.

Я не стал бы возглавлять лигу с убыточной экономической моделью. Мы уже проходили такое с 2008 по 2013 год. Наша модель защищает и клубы, не относящиеся к компаниям с ограниченной ответственностью: «Реал», «Барселону», «Атлетик», «Осасуну».

Если бы наша модель была убыточна, наши топ-клубы потеряли бы конкурентоспособность на национальном уровне. Но мы следим за всеми расходами», – приводит слова Тебаса AS.

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