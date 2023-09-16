Хавьер Тебас: клубы Ла Лиги этим летом потратили меньше всего, но мы лучшая лига мира

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас оценил работу испанских клубов на трансферном рынке этим летом.

«Мы потратили меньше всего. И мы можем продолжать говорить, что мы лучшая лига мира. Если бы у нас был такой закон, как в Италии, где налоги на зарплаты иностранцев сокращены вдвое, нам было бы проще подписывать новых игроков.

Да, мы потратили меньше, чем Бундеслига. Один из факторов – наши клубы-локомотивы покупали не на том уровне, что в предыдущие годы, тогда как в Германии произошло нечто чрезвычайное с трансфером Кейна.

Я не стал бы возглавлять лигу с убыточной экономической моделью. Мы уже проходили такое с 2008 по 2013 год. Наша модель защищает и клубы, не относящиеся к компаниям с ограниченной ответственностью: «Реал», «Барселону», «Атлетик», «Осасуну».

Если бы наша модель была убыточна, наши топ-клубы потеряли бы конкурентоспособность на национальном уровне. Но мы следим за всеми расходами», – приводит слова Тебаса AS.