Бегович — о трансферах «Челси»: смотрю футбол как сумасшедший, но не знаю половины игроков

Бывший голкипер «Челси» Асмир Бегович раскритиковал трансферную политику лондонцев.
«Если вы тратите 115 млн на Кайседо, то, конечно, можете потратить и 120 млн на Райса? Я не знаю Деклана лично. Я не говорю, что он не хочет играть за «Арсенал», но, положа руку на сердце, я думаю, что он хотел бы перейти в «Челси».
Смотришь на некоторых игроков «Челси» и думаешь: «Как Деклан ушёл куда-то ещё?» Такие игроки в прошлом переходили в «Челси», то есть игроки в расцвете сил.
Я смотрю футбол как сумасшедший и не знаю половины этих игроков. Для меня это странно, очень странно. Я не вижу, как строится команда, все эти разговоры о переходном периоде – отговорка.
Я не говорю, что мне не нравится Энцо Фернандес, но если мы собираемся потратить 230 млн на Кайседо и других, то я бы предпочёл Деклана Райса любому из этих игроков», — приводит слова голкипера Goal.com.
- 16 сентября 2023
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