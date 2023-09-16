Короман: Россия — братская страна. Без раздумий прилетел на матч памяти Цымбаларя

Бывший футболист «Крыльев Советов» Огнен Короман высказался об отношении к России, а также о матче памяти Ильи Цымбаларя.

«Конечно, я помню его. Цымбаларь был классным футболистом. Очень рад был приехать в Москву и принять участие в матче его памяти. Мы в Сербии любим Россию и русский народ и всегда с с удовольствием приезжаем в вашу страну. Когда получил приглашение РФС, вообще не раздумывал. Я сейчас не работаю, время есть. Было приятно снова повидать больших звёзд, с которыми играл раньше.

Для нас, сербов, не проблема прилететь в Россию. У других стран они есть: посольство, государство не дают. А у нас в этом плане всё нормально. Мы считаем Россию братской страной», — сказал Короман в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.