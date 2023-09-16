Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 4-го тура Серии А сезона-2023/2024
Поделиться
Сегодня, 16 сентября, стартует 4-й тур чемпионата Италии по футболу. Он откроется противостоянием «Ювентуса» и «Лацио».
Полное расписание 4-го тура Серии А сезона-2023/2024:
16 сентября, суббота
«Ювентус» – «Лацио» – 16:00 мск
«Интер» – «Милан» – 19:00 мск
«Дженоа» – «Наполи» – 21:45 мск
17 сентября, воскресенье
«Кальяри» – «Удинезе» – 13:30 мск
«Монца» – «Лечче» – 16:00 мск
«Фрозиноне» – «Сассуоло» – 16:00 мск
«Фиорентина» – «Аталанта» – 19:00 мск
«Рома» – «Эмполи» – 21:45 мск
18 сентября, понедельник
«Салернитана» – «Торино» – 19:30 мск
«Верона» – «Болонья» – 21:45 мск
По итогам трёх туров турнирную таблицу возглавляют «Милан» и «Интер», набравшие по девять очков. «Рома», «Кальяри» и «Эмполи» расположились в зоне вылета.
Комментарии
- 16 сентября 2023
-
11:45
-
11:44
-
11:40
-
11:30
-
11:30
-
11:21
-
11:20
-
11:12
-
11:00
-
11:00
-
10:58
-
10:38
-
10:30
-
10:19
-
10:12
-
10:00
-
09:51
-
09:45
-
09:40
-
09:26
-
09:22
-
09:10
-
09:00
-
08:40
-
08:32
-
08:30
-
08:13
-
08:00
-
07:42
-
07:32
-
07:12
-
06:51
-
06:30
-
06:10
-
05:44
Партнерский контент