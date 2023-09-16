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Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 4-го тура Серии А сезона-2023/2024

Сегодня, 16 сентября, стартует 4-й тур чемпионата Италии по футболу. Он откроется противостоянием «Ювентуса» и «Лацио».

Полное расписание 4-го тура Серии А сезона-2023/2024:

16 сентября, суббота

«Ювентус» – «Лацио» – 16:00 мск

«Интер» – «Милан» – 19:00 мск

«Дженоа» – «Наполи» – 21:45 мск

17 сентября, воскресенье

«Кальяри» – «Удинезе» – 13:30 мск

«Монца» – «Лечче» – 16:00 мск

«Фрозиноне» – «Сассуоло» – 16:00 мск

«Фиорентина» – «Аталанта» – 19:00 мск

«Рома» – «Эмполи» – 21:45 мск

18 сентября, понедельник

«Салернитана» – «Торино» – 19:30 мск

«Верона» – «Болонья» – 21:45 мск

По итогам трёх туров турнирную таблицу возглавляют «Милан» и «Интер», набравшие по девять очков. «Рома», «Кальяри» и «Эмполи» расположились в зоне вылета.