Федотов: мы требовали, чтобы Акинфеев пробил штрафной в конце. Он доверил другим
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал о доверии к голкиперу клуба Игорю Акинфееву в плане пробития штрафных ударов.
«Мы уже проходили ситуацию с травмами. Облякова мы видели на любой позиции, в любой роли. Зделар может сыграть центрального защитника, ему всё знакомо.
В концовке мы требовали, чтобы Акинфеев пробил штрафной удар в концовке. У Игоря поставленный удар, но он решил доверить функцию другим. Но, думаю, мы к этому придём. Игорь должен показать класс своего удара», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, сегодня, 16 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». Встреча закончилась вничью — 2:2.
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