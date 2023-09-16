Сумасшедший матч ЦСКА! Вдесятером спаслись против главной команды-сенсации РПЛ

«Крылья» — одно из открытий нового сезона РПЛ. Команда идёт в лидирующей группе, в то время как ЦСКА перед очной встречей располагался на седьмой строчке. Армейцы на старте испытывали проблемы с кадрами, но сейчас подъехали новички. Оставался вопрос: помогут ли они в матче с «Крыльями»?

В стартовом составе ЦСКА появились Келлвен и Виктор Давила. А «Крылья» обошлись без новичков. Но и без них самарцы начали встречу резво. Уже на второй минуте «Крылья» открыли счёт. Отскоком воспользовался защитник Николай Рассказов, отправивший мяч в ворота Игоря Акинфеева. Сначала защита ЦСКА оспаривала гол, уверяя, что был офсайд. Но судья Артём Любимов засчитал мяч. Неожиданный старт!

ЦСКА не перехватил преимущество после пропущенного гола. Встреча протекала в обоюдоострой борьбе. Один из стыков привёл к травме защитника ЦСКА Мойзеса. Бразилец держался за колено и в итоге покинул поле.

И уже через минуту хозяева поплатились. «Крылья» запрессинговали ЦСКА и перехватили мяч, Рахманович нашёл передачей Никиту Салтыкова. Вингер самарцев вышел один на один и переиграл Акинфеева. Вот так начало! 2:0 в пользу «Крыльев» к 22-й минуте. Кто мог ожидать такое?

В турнирной таблице «Крылья» в случае победы выходили на чистое первое место. Но интригу решил внести голкипер Иван Ломаев. На 30-й минуте он сыграл грубо в штрафной и ударил рукой Виллиана Рошу. Любимов послушал VAR и назначил пенальти. Антон Заболотный подошёл к «точке» и «прошил» Ломаева, вернув надежду болельщикам.

Важный момент первого тайма — жёлтая карточка защитнику ЦСКА Виллиану Роше на 37-й минуте. А если подводить итог 45 минутам, то «Крылья» выглядели симпатичнее. Счёт после первого тайма — заслуженный исход для гостей.

Но прелесть футбола в том, что матч идёт 90 минут. И во втором тайме ЦСКА собрался и действовал намного активнее. Моменты появлялись у Набабкина, вышедших на замену Чалова и Мухина, Заболотного. Но на 62-й минуте произошёл неприятный эпизод: вторую жёлтую карточку получил Виллиан Роша. Он наступил Бабкину на ногу, за что Любимов удалил бразильца.

Казалось, что «Крылья» доведут дело до победы. Но ЦСКА включил армейский характер. Пошёл шквал атак на ворота Ломаева. Активно напрягали Файзуллаев, Чалов, Заболотный и другие футболисты. Несмотря на численное меньшинство, игра полностью перешла под контроль ЦСКА.

И давление увенчалось успехом! На 75-й минуте красивый гол забил Фёдор Чалов. Он получил мяч в штрафной и «черпачком» перекинул Ломаева. ЦСКА отыграл отставание!

Странно, что же произошло с «Крыльями»? На старте встречи при численном равенстве они показывали классную игру, а во втором тайме сбавили темп. И даже в ситуации «11 против 10» выглядели слабо, хотя после второго пропущенного гола создали пару моментов. Особенно опасно получилось у Никиты Салтыкова, выходившего один на один с Акинфеевым. Но вингер «Крыльев» пробил рядом с правой штангой ворот ЦСКА.

А затем шанс получил Заболотный. Он почти убежал на рандеву с Ломаевым, но его остановил Солдатенков. За фол капитан «Крыльев» получил прямую красную карточку, уравняв составы. Правда, оставалось всего пять минут добавленного времени.

Кирилл Набабкин пытается заблокировать удар Фото: vk.com/fckssamara

ЦСКА и «Крылья» в итоге разошлись миром. Не помогли даже указания Акинфеева, пришедшего рассказать, кому и что нужно делать при штрафном. Хотя в концовке опасный шанс появился у полузащитника армейцев Глебова, но Кирилл оказался в офсайде.

«Крылья» вышли на второе место, ЦСКА поднялся на шестое. Однако оба клуба могут потерять свои позиции в случае успеха соперников. Ничья — справедливый результат. Обе команды отрезками показывали крутой футбол, но целостно лучшего выявить не удалось.