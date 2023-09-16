«Это просто смешно». Арбитр Федотов раскритиковал решение судьи удалить Рошу в матче ЦСКА

Российский арбитр Игорь Федотов высказался о судействе в матче 8-го тура РПЛ между ЦСКА и «Крыльями Советов» (2:2).
«Во-первых, перед эпизодом со второй жёлтой карточкой Роша симулировал, — считает Федотов, — и Любимов не стал за это наказывать. Ну, не стал — окей, хотя с симуляциями у нас вроде как борются. Теперь к самому эпизоду. Сначала Любимов продолжил игру, потом свистнул, чтобы позвать врачей. Дальше — пришёл к месту столкновения, что-то там начал ходить, бродить. И тут показал карточку.
Что было в самом эпизоде? Да ничего там не было. Роша играл в мяч. После этого ему некуда было убрать ногу, а игрок «Крыльев» подставил ногу под соперника. Это чисто игровой момент, при этом судья изначально вообще продолжил игру! Ему подсказал резервный арбитр Буланов, у которого опыта — две игры в РПЛ. Это просто смешно. Любимов «поплыл», он теряется в единоборствах, он потерял нити игры. Так судить просто нельзя», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 16 сентября 2023
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