Келлвен: перед переездом в Россию знал только про ЦСКА и легендарного Акинфеева

Новичок ЦСКА, защитник Келлвен, рассказал о своих познаниях о российском футболе до перехода в стан армейцев.
«Практически ничего не знал о России. Знал только про ЦСКА и про легендарного вратаря Акинфеева. С приездом сюда я буду набирать больше информации о городе, стране. Хочу погрузиться в историю и узнать побольше о городе. Сейчас я очень счастлив, потому что моя семья со мной.
Больше всего я знал Акинфеева. Ещё немного знал Марио Фернандеса, потому что понимал, что он оставил большой след в истории ЦСКА. Сейчас он в другой команде. Из костяка команды я знал только Акинфеева», — передаёт слова Келлвена корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
22-летний Келлвен с 2019 года выступал за «Атлетико Паранаэнсе», с которым в сезоне-2020/2021 выиграл Южноамериканский кубок. В текущем сезоне бразильской Серии А он провёл 15 матчей и оформил четыре голевые передачи. Также на его счету шесть игр и один голевой пас в розыгрыше Кубка Либертадорес — 2023.
- 16 сентября 2023
-
18:07
-
18:05
-
18:05
-
18:00
-
17:57
-
17:54
-
17:49
-
17:44
-
17:42
-
17:39
-
17:35
-
17:35
-
17:28
-
17:23
-
17:22
-
17:20
-
17:19
-
17:11
-
17:09
-
17:08
-
17:05
-
17:03
-
17:01
-
16:57
-
16:50
-
16:49
-
16:45
-
16:42
-
16:40
-
16:35
-
16:31
-
16:28
-
16:26
-
16:17
-
16:16