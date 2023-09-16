Келлвен: перед переездом в Россию знал только про ЦСКА и легендарного Акинфеева

Новичок ЦСКА, защитник Келлвен, рассказал о своих познаниях о российском футболе до перехода в стан армейцев.

«Практически ничего не знал о России. Знал только про ЦСКА и про легендарного вратаря Акинфеева. С приездом сюда я буду набирать больше информации о городе, стране. Хочу погрузиться в историю и узнать побольше о городе. Сейчас я очень счастлив, потому что моя семья со мной.

Больше всего я знал Акинфеева. Ещё немного знал Марио Фернандеса, потому что понимал, что он оставил большой след в истории ЦСКА. Сейчас он в другой команде. Из костяка команды я знал только Акинфеева», — передаёт слова Келлвена корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

22-летний Келлвен с 2019 года выступал за «Атлетико Паранаэнсе», с которым в сезоне-2020/2021 выиграл Южноамериканский кубок. В текущем сезоне бразильской Серии А он провёл 15 матчей и оформил четыре голевые передачи. Также на его счету шесть игр и один голевой пас в розыгрыше Кубка Либертадорес — 2023.