На Евгения Савина завели уголовное дело о дискредитации ВС РФ. Ему грозит срок до 5 лет

На бывшего профессионального футболиста Евгения Савина, ныне являющегося известным блогером, после проведённой проверки было заведено уголовное дело о дискредитации армии Российской Федерации.

«В интервью Собчак экс-футболист негативно высказывался о российской армии, осуждал её действия. Возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ», — приводит слова источника «РИА Новости».

Напомним, поводом для новой проверки Евгения Савина стали его высказывания в адрес России и армии в апрельском интервью Ксении Собчак. Ранее Савин уже привлекался к ответственности за дискредитацию ВС РФ и заплатил штраф в размере 50 тыс. рублей. При повторном нарушении будет возбуждено уголовное дело и спортсмену грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Савин покинул Россию, объяснив это своей гражданской позицией. На своём YouTube-канале блогер опубликовал выпуск с участием украинских футболистов, которые в негативном ключе высказывались о России. Во времена своей футбольной карьеры Евгений выступал за «Томь», «Анжи», «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Урал» и тульский «Арсенал».