Масалитин: по игре ЦСКА есть большие вопросы. Всё сбилось на примитив

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал результат матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между армейцами и самарскими «Крыльями Советов» (2:2).

«Игру можно делить на два отрезка: до удаления ЦСКА и после. До удаления «Крылья» владели инициативой и забили два быстрых мяча. Ничего не предвещало, но Ломаев сделал подарок ЦСКА с необязательным пенальти. Но у ЦСКА вообще ничего не получалось. Всё сбилось на примитивную игру с забросами на Заболотного.

Свою роль сыграли замены. При удалении Роши больше претензий к Чалову со своей передачей. После удаления ЦСКА преобразился, пошли комбинации и розыгрыши. При удачном стечении обстоятельств могли выиграть. То, что отыгрались с 0:2 — здорово. Но по игре есть большие вопросы. Почему понадобилось удаление, чтобы ЦСКА заиграл?» — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сегодня, 16 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». Встреча закончилась вничью — 2:2.