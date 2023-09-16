Чанов: чтобы ЦСКА показал свои лучшие качества, команде надо остаться в меньшинстве

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал результат матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между армейцами и самарскими «Крыльями Советов» (2:2), отметив, что ЦСКА показывает свой лучший футбол, играя в меньшинстве, а также рассказал, будет ли московский клуб испытывать трудности без нападающего Антона Заболотного.
«Игра получилась весёлой.Чтобы ЦСКА показал свои лучшие качества, команде надо остаться в меньшинстве. Матч был неплохой с двух сторон. Чалов молодец сегодня. Единственное, задняя линия никак не может сыграться. В первом забитом мяче «Крыльев» из защитников армейцев никого рядом не оказалось. Второй мяч самарцы забили тоже достаточно легко, ошибок очень много. У ЦСКА проходили атаки по центру. Нет баланса между защитой и средней линией. Беды идут отсюда.
Без Заболотного ЦСКА будет сложно? Ещё неизвестно, что с ним. Антон сейчас играет на острие. Полузащита играет на мячах, которые он сбрасывает. Для ЦСКА потеря любого футболиста основного состава серьёзная», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».
- 16 сентября 2023
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