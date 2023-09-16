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Голы Роналду и Мане помогли «Аль-Насру» обыграть «Аль-Раед» в матче 5-го тура Про-Лиги

Голы Роналду и Мане помогли «Аль-Насру» обыграть «Аль-Раед» в матче 5-го тура Про-Лиги
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Завершился матч 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Раед» принимал «Аль-Наср». Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. «Аль-Наср» уверенно обыграл «Аль-Раед» со счётом 3:1.

Большая часть первого тайма прошла без голов, но на 45+1-й минуте Садио Мане смог открыть счёт в матче, выведя «Аль-Наср» вперёд. Вскоре, на 49-й минуте Андерсон Талиска смог вновь поразить ворота «Аль-Раеда», удвоив преимущество гостей. На 78-й минуте португальский нападающий гостей Криштиану Роналду забил очередной мяч «Аль-Насра» в матче, сделав счёт разгромным. В самой концовке встречи, на 89-й минуте Мохамед Фоузаир успешно реализовал пенальти, отыграв один мяч. Матч так и закончился — 3:1, уверенная победа «Аль-Насра» благодаря голам Роналду и Мане.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Раед» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы, набрав четыре очка в шести матчах. «Аль-Наср» находится на пятом месте с 12 очками после шести игр.

Саудовская Аравия - Про лига . 6-й тур
16 сентября 2023, суббота. 18:00 МСК
Аль-Раед
Бурайда
Окончен
1 : 3
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Мане – 45+1'     0:2 Талиска – 49'     0:3 Роналду – 78'     1:3 Фоузаир – 89'    
Удаления: Вахиши – 45+2' / нет
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