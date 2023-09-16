Адольфо Гайч забил победный гол в дебютном матче за «Ризеспор»

Нападающий московского ЦСКА, находящийся в аренде в турецком «Ризеспоре», Адольфо Гайч забил гол в дебютной игре за клуб.
Сегодня, 16 сентября, состоялся матч 5-го тура турецкой Суперлиги между «Коньяспором» и «Ризеспором». Аргентинский форвард гостей Гайч вышел на замену на 62-й минуте встречи. В самом конце игры, 92-й минуте Адольфо реализовал выход один на один с вратарём хозяев.
Благодаря этому голу «Ризеспор» смог одержать победу со счётом 2:1. После этой победы в активе команды стало десять очков. Клуб идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата Турции. В следующем туре «Ризеспор» сыграет дома против «Сивасспора» 23 сентября.
Напомним, Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года, перейдя из «Сан-Лоренсо» за € 8,5 млн. С тех пор в 37 матчах нападающий забил три гола и отдал четыре результативные передачи.
- 16 сентября 2023
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