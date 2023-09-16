Зарема Салихова: с «Сочи» судьи ведут себя как с младшим братом «Зенита», это неизменно

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала победу красно-белых в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0), отдельно отметив судейство в данной встрече.

«У «Сочи» могут меняться тренеры, состав, но неизменно одно – судьи на поле ведут себя как с младшим братом «Зенита», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, после результата сегодняшнего матча «Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками после восьми туров чемпионата, а также прервал неудачную серию из четырёх матчей без побед в чемпионате. «Сочи» остался на прежней позиции, занимая 12-е место в турнирной таблице чемпионата с шестью очками после восьми сыгранных матчей.