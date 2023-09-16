Абаскаль: думаете, судейство в РПЛ изменится, если я встречусь с руководством судей?

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, хочет ли он снова встретиться с судейским руководством после матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи», где красно-белые одержали минимальную победу со счётом 1:0.

«Хочу ли я снова встретиться с судейским руководством? Вы думаете, это что-то изменит? У них есть все возможности, чтобы оценивать работу арбитров. Давайте дадим им возможность анализировать и делать выводы. Мы все будем рады, если всё будет улучшаться», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, после результата сегодняшнего матча «Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками после восьми туров чемпионата, а также прервал неудачную серию из четырёх матчей без побед в чемпионате. «Сочи» остался на прежней позиции, занимая 12-е место в турнирной таблице чемпионата с шестью очками после восьми сыгранных матчей.