«Манчестер Юнайтед» выдал худший старт в АПЛ с 1989 года

«Манчестер Юнайтед» показал худший старт в чемпионате Англии с 1989 года, сообщается в «твиттере» Gracenote Live. Напомним, в матче пятого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» со счётом 1:3.

Таким образом, команда Эрика тен Хага проиграла три из пяти первых матчей в сезоне АПЛ, что является худшим результатом с сезона 1989/90. В том сезоне команда финишировала на 13-м месте по итогам сезона.

После результата данного матча «Брайтон» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 12 очков в пяти играх. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, набрал шесть очков и располагается на 13-м месте.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» встретится с «Бёрнли». Матч состоится 23 сентября.

13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом