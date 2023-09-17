Аршавин сравнил Кордобу с Дзюбой

Бывший игрок сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин сравнил нападающего «Краснодара» Джона Кордобу и форварда «Локомотива» Артёма Дзюбу.

«Кордоба — мощный футболист. Он умеет использовать своё тело. Хорошее сравнение — Дзюба. Есть мощные нападающие, но неуклюжие. Эти же ребята хорошо координированы», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне чемпионата России Кордоба принял участие в восьми матчах, в которых записал в свой актив три гола. Дзюба, в свою очередь, провёл пять матчей в рамках РПЛ, забив два гола.

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 18 очков. «Локомотив», в свою очередь, находится на восьмом месте. 17 сентября «железнодорожники» сыграют с «Оренбургом» в восьмом туре.