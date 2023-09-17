Аршавин сравнил Кордобу с Дзюбой
Поделиться
Бывший игрок сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин сравнил нападающего «Краснодара» Джона Кордобу и форварда «Локомотива» Артёма Дзюбу.
«Кордоба — мощный футболист. Он умеет использовать своё тело. Хорошее сравнение — Дзюба. Есть мощные нападающие, но неуклюжие. Эти же ребята хорошо координированы», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне чемпионата России Кордоба принял участие в восьми матчах, в которых записал в свой актив три гола. Дзюба, в свою очередь, провёл пять матчей в рамках РПЛ, забив два гола.
На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 18 очков. «Локомотив», в свою очередь, находится на восьмом месте. 17 сентября «железнодорожники» сыграют с «Оренбургом» в восьмом туре.
Комментарии
- 17 сентября 2023
-
04:22
-
04:17
-
03:56
-
03:45
-
03:25
-
02:40
-
02:12
-
02:02
-
02:02
-
01:36
-
01:26
-
01:16
-
00:59
-
00:45
-
00:44
-
00:32
-
00:28
-
00:23
-
00:17
-
00:14
-
00:08
-
00:01
-
00:00
- 16 сентября 2023
-
23:57
-
23:56
-
23:48
-
23:45
-
23:43
-
23:40
-
23:38
-
23:29
-
23:28
-
23:18
-
23:15
-
23:09
Партнерский контент