Почеттино рассказал, что поможет Стерлингу вернуться в сборную Англии

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о не вызове полузащитника Рахима Стерлинга в сборную Англии.



28-летний англичанин не вызывается в сборную с марта 2023 года. Последний раз Стерлинг выступал за команду на Чемпионате мира – 2022 в Катаре, где сыграл 3 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

«Я так доволен его выступлениями, и я так доволен тем, как он вел себя последние две недели. Он работал очень, очень усердно. Он мотивирован здесь, выступать здесь и помогать «Челси». И, конечно, как и все топ-игроки после этого, он также хочет играть за национальную команду.

Мы разговаривали на днях и сказали: «Мы собираемся помочь вам снова заслужить возвращение в национальную команду — вам нужно тренироваться, продолжать выступать, хорошо выступать за свой клуб, и наверняка тренер увидит, что у вас больше возможностей присоединиться к национальной команде», — приводит слова Почеттино издание «Vavel».

В прошлом сезоне Стерлинг сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 4 голевых передачи. В нынешнем полузащитник сыграл уже 4 игры и забил 2 мяча.

Стерлинг перешёл в «Челси» из «Манчестер Сити» в июле 2022 года. Сумма трансфера составила € 56,2 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает Стерлинга в € 55 млн.

После 4 туров чемпионата Англии «Челси» занимает 14 место с 4 очками (1 победа, 1 ничья и 2 поражения).