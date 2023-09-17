Симеоне — о проигрыше «Валенсии»: это был самый слабый матч с тех пор, как я пришёл в клуб

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением после разгромного поражения мадридского клуба от «Валенсии» со счётом 0:3.

«Все видели, что «Валенсия» была лучше и сделала то, что должна была сделать. Мы провели самый слабый матч с тех пор, как я пришёл в клуб. Поздравляю соперника, он знал, как сделать так, чтобы мы не могли прессинговать и использовать пространство. Игроки «Валенсии» лучше бежали и показали более интенсивный футбол. Я совсем не зол, потому что знаю, какие у меня футболисты, и какая у нас атмосфера в раздевалке, но признаю, что игра получилась плохой», – приводит слова Симеоне Marca.

Напомним, после четырёх туров «Атлетико» набрал 7 очков и на текущий момент находится на 7-м месте чемпионата Испании. В свою очередь, «Валенсия» после 5 игр Ла Лиги набрала 9 очков и располагается на 5-й строчке.

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