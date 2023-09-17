Георгий Мелкадзе объяснил поражение «Сочи» в матче со «Спартаком»

26-летний нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе назвал причину поражения клуба в матче с московским «Спартаком».

«В первую очередь, на результат в матче со «Спартаком» повлиял факт, что мы остались вдесятером на поле. Этого одного человека и не хватило в штрафной, когда бил Бабич», — сказал Мелкадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, вчера, 16 сентября, «Спартак» и «Сочи» встретились в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч прошёл на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым из Азова. Красно-белые одержали победу со счётом 1:0, а единственный гол во встрече забил защитник московской команды Срджан Бабич.