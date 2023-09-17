Тренер «Наполи» Гарсия: Распадори — ключевой игрок команды

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия оценил важность 23-летнего полузащитника Джакомо Распадори для команды после игры Серии А с «Дженоа».
«В этом матче мы перешли на схему 4-2-3-1 с Распадори в качестве плеймейкера, поскольку игра требовала большего нашего присутствия в этом районе поля и некоторой помощи для Осимхена. Я очень рад голу Джакомо, он мог забивать даже дважды. На текущий момент Распадори играет ключевую роль в „Наполи“ образца сезона-2023/2024», – приводит слова Гарсии сайт журналиста Альфредо Педуллы.
Напомним, в нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата Распадори принял участие в четырёх матчах, в которых отметился одним забитым мячом. В минувшем сезоне Серии А футболист сыграл в 25 матчах, в которых отличился двумя голами и двумя результативными передачами.
- 17 сентября 2023
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