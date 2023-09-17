Борис Игнатьев предложил создать тренерский совет, перед которым будет отчитываться Карпин

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев оценил положение дел в национальной команде и поделился своим мнением по поводу возможного изменения ситуации. Так специалист предложил создать тренерский совет для разбора матчей сборной.

«У нас есть ещё один путь, который не озвучен ни Валерием Карпиным, никем и ни на каком уровне. Можно поднять наших ведущих или всех тренеров, создавать конференции, определять направления российского футбола, определять, что плохо, а что — хорошо", — цитирует Бориса Игнатьева Legalbet.

По словам Игнатьева, проект нужно осуществить в формате общероссийского тренерского совета. «Это необходимо в обязательном порядке. Надо собрать, чтобы Карпин доложил, как выглядит наш футбол, какие предложения от тренерского штаба, что необходимо делать», — сказал Борис Игнатьев в интервью.