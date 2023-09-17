«Лёгкий соперник для «Зенита». Андрей Тихонов — о «Рубине»
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Бывший игрок московского «Спартака» и «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча пройдёт сегодня, 17 сентября. Время начала игры — 16:30 мск.
«Лёгкий соперник для «Зенита», который вряд ли упустит возможность набрать три очка и стать ещё ближе к привычному первому месту. «Рубин» играет очень слабо, в последних матчах казанцы кому только не проигрывали.
Вероятнее всего, команда Семака сделает всё возможное, чтобы разгромить соперника, ведь в их нынешнем положении каждый гол может обеспечить турнирное преимущество. Жду сухой победы «Зенита» со счётом 3:0 или 4:0», – приводит слова Тихонова Metaratings.
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