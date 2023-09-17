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«Сочи» объявил об уходе Дмитрия Хохлова с поста главного тренера клуба

«Сочи» объявил об уходе Дмитрия Хохлова с поста главного тренера клуба
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«Сочи» на своём официальном сайте объявил об уходе Дмитрия Хохлова с поста главного тренера клуба.

«Футбольный клуб «Сочи» и главный тренер Дмитрий Хохлов прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Контракт со специалистом будет расторгнут.

Наш клуб благодарит Дмитрия Валерьевича за проделанную совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере и на всём жизненном пути», — написано в заявлении клуба.

Напомним, вчера, 16 сентября, «Сочи» встретился со «Спартаком» в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч прошёл на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым из Азова. Красно-белые одержали победу со счётом 1:0, а единственный гол во встрече забил защитник московской команды Срджан Бабич, отличившийся в компенсированное время второго тайма.

После игры Хохлов анонсировал свою отставку.

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