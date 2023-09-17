Гендиректор «Сочи»: главным тренером будет Точилин, других кандидатов нет

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, что главным тренером клуба будет Александр Точилин, других кандидатов нет.

«Теперь Точилин будет главным тренером. Других кандидатов «Сочи» не рассматривает», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сегодня, 17 сентября, «Сочи» на своём официальном сайте объявил об уходе Дмитрия Хохлова с поста главного тренера клуба. Новым наставником сочинского коллектива стал Александр Точилин, который ранее уже возглавлял команду в сезонах-2018/2019 и 2019/2020.

После восьми туров футбольный клуб «Сочи» набрал шесть очков и занимает 12‑е место в таблице РПЛ. В этом сезоне в активе команды две победы и шесть поражений.